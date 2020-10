Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Verkehrsunfall mit Rehwild

Herdorf (ots)

Am 06.10.2020, gegen 19:10 Uhr befuhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 285 aus Daaden kommend in Richtung Herdorf. Im Verlauf der Strecke quert plötzlich eine Stück Rehwild die Fahrbahn. Es kommt zur Kollision mit dem Tier, dass anschließend an der Stelle verendet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000EUR.

