Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn-Tageswohnungseinbruch

Nordhorn (ots)

Am Dienstag drangen noch unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Fürstenstraße ein. Nachdem die Wohnungstür im Obergeschoss aufgebrochen wurde, betraten die Täter das Objekt. Ob etwas entwendet worden ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen./hbr

