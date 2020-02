Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200210-1: Einbrecher hebelten Fenster auf - Kerpen/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagabend (07. Februar) haben bislang unbekannte Einbrecher in Brüggen und Quadrath-Ichendorf Fenster aufgehebelt.

Gegen 19:30 Uhr wurde der Hund eines 34-jährigen Mannes auf Einbrecher im Rodderweg in Brüggen aufmerksam. Als der 34-Jährige vor sein Haus trat, sah er zwei Personen, die aus dem Garten seines 35-jährigen Nachbarn kamen. Die Unbekannten stiegen an der Ecke zur Waldstraße in einen dunklen Mercedes und fuhren in Richtung Kierdorf davon. Laut Zeugenangaben waren die Personen 170 bis 180 Zentimeter groß und trugen Kapuzenjacken. Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Unbekannten das Küchenfenster aufgehebelt hatten und so ins Hausinnere eingedrungen waren. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Zu einer weiteren Tat kam es eine halbe Stunde später (20:00 Uhr) in der Fischbachstraße in Quadrath-Ichendorf. Ein 69-jähriger Mann hörte Geräusche aus seinem Wohnzimmer und verständigte die Polizei. Als er selbst nachsah, entdeckte er einen dunkel gekleideten Mann an einem aufgehebelten Wohnzimmerfenster. Der Einbrecher ergriff umgehend die Flucht, nachdem er überrascht worden war.

In beiden Fällen sucht das Kriminalkommissariat 13 nach Zeugen, die die beschriebenen Personen gesehen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

