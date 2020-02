POL-REK: 200207-4: Einbrecher stahlen Zigaretten - Elsdorf

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Ein Einbrecher-Trio brach am Freitag (07. Januar) einen Lebensmittelmarkt an der Straße "Hinter den Gärten" auf. Die drei unbekannten Tatverdächtigen hebelten gegen 03:00 Uhr eine Nebeneingangstür des Supermarktes auf. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Personen zu einem Kiosk im Inneren des Marktes und entnahmen dort Zigaretten aus den Regalen. Diese verstauten die Tatverdächtigen in einem mitgebrachten Sack und flüchteten in unbekannte Richtung. Die erlangte Beute weist einen fünfstelligen Wert auf. Die Täter waren alle schwarz gekleidet und hatten ein vermummtes Gesicht.

Sollten Ihnen zu der Uhrzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis der Straße "Hinter den Gärten" aufgefallen sein, werden Sie gebeten, sich unter der 02233-52-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

