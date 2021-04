Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, gegen 14:28 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Nadorster Straße in Schortens. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer übersah dabei beim Zurücksetzen seines Kleintransporters einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen 54-jährigen Radfahrer, der durch den Zusammenstoß stürzte. Es entstand lediglich leichter Sachschaden am Fahrrad. Der Radfahrer blieb unverletzt.

