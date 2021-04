Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 23.04.2021, von 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken in der Rieneldstr, Wilhelmshaven, einen ordnungsgemäß geparkten grauen Pkw BMW. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

