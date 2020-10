Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger in gestohlenem Auto in Gelsenkirchener gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Die Spritztour eines 14-Jährigen in einem gestohlenen Auto hat die Polizei am Mittwoch, 21. Oktober 2020, in Bulmke-Hüllen beendet. Den Beamten fiel das Fahrzeug um 0.51 Uhr auf der Europastraße auf, weil es mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Bei der anschließenden Kontrolle des 14-jährigen Gelsenkircheners und seines 20 Jahre alten Beifahrers kam nicht nur heraus, dass der Fahrer minderjährig ist und somit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch, dass sowohl das Auto als auch die angebrachten Kennzeichen gestohlen worden waren. Der 14-Jährige wurde zunächst zur Polizeiwache gebracht und anschließend an die erziehungsberechtigte Mutter übergeben. Den 20-jährigen Beifahrer aus Gelsenkirchen nahmen die Polizeibeamten vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

