Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Bautzen (ots)

Einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade vollstreckten Bundespolizisten am 17. März 2021 in Uhyst a.T. Die Polizisten kontrollierten einen polnischen Kleintransporter, in welchem unter anderem ein 48-jähriger Rumäne saß. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade wegen versuchtem Wohnungseinbruch und besonders schwerem Fall des Diebstahls fest. Der 48-Jährige wurde verhaftet und verbüßt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten nun in der Justizvollzugsanstalt Bautzen.

