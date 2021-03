Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Acht Moldauer eingeschleust

Bautzen (ots)

Acht moldauische Frauen und Männer im Alter von 18 bis 44 Jahren wurden am 17. März 2021 durch einen 34-jährigen Ukrainer in das Bundesgebiet eingeschleust. Bei der Kontrolle eines ukrainischen Kleintransporters in Uhyst a.T. stellten Bundespolizisten neben dem 34-jährigen ukrainischen Fahrer noch acht moldauische Männer und Frauen fest. Diese gaben an, dass sie nach Deutschland fahren möchten um Freunde oder Bekannte zu besuchen. Genaue Adressen oder Namen konnte keiner der Moldauer nennen. Da der Verdacht der unerlaubten Einreise und Aufenthalt vorlag, wurden die Moldauer in Gewahrsam genommen, beanzeigt und am 18. März 2021 nach Polen zurückgeschoben. Der ukrainische Fahrer muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten und wurde ebenfalls am 18. März 2021 nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell