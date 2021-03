Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrrad sichergestellt

Löbau (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 16. März 2021 gegen 16:45 Uhr in Georgewitz zwei polizeibekannte 32- und 36- jährige Deutsche. Der 32-Jährige war dabei mit einem schwarz / blauen Fahrrad der Marke Bergamont unterwegs, an welchem die Rahmennummer manipuliert war. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und verbrachten es zum Polizeistandort Löbau. Sollte der rechtmäßige Besitzer sein Fahrrad erkennen, kann er sich gern an das Polizeirevier Löbau unter der Telefonnummer 03585 / 865-0 wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell