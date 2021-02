Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Andernach (ots)

Kind mit Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt -Zeugenaufruf- Andernach: Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Stadtgraben", auf dem dortigen Zebrastreifen, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 10-jährigen Kind mit Fahrrad und einem Pkw. Das Rad wurde leicht beschädigt. Die Pkw-Fahrerin sprach nach dem Zusammenstoß mit dem Kind, erkundigte sich und setzte im Anschluss ihre Fahrt fort. Später stellte sich heraus, dass das Kind bei dem Unfall verletzt wurde. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Geländewagen der Marke Nissan handeln. Hinweise zum Verkehrsunfall werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten

