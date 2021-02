Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Motorroller in Andernach entwendet - Zeugenaufruf Andernach, Am Hackenborn 6

Andernach (ots)

Am Mittwoch, den 10.02.2021, wurde in der Zeit zwischen 15:00 und 20:30 Uhr vor dem Anwesen "Am Hackenborn 6" in Andernach, ein blauer Roller älteren Baujahrs entwendet. Der Roller konnte daraufhin gegen 21:00 Uhr durch einen Zeugen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Andernach und Weißenthurm, Höhe Nette-Wasserfall, verunfallt aufgefunden werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der noch unbekannte Täter mit dem Motorroller auf glatter Fahrbahn stürzte, den Motorroller am Fahrbahnrand abstellte und von der Unfallstelle flüchtete.

Die Polizeiinspektion Andernach bittet daher Zeugen, die den Diebstahl des Motorrollers und/oder den Verkehrsunfall beobachtet und/oder den Motorroller im o.a. Tatzeitraum im Stadtgebiet Andernach gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02632-9210 zu melden.

