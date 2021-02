Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mülheim-Kärlich: Unfallflucht am geparkten PKW

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Mittwoch, den 10.02.2021, kam es in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 14 in 56218 Mülheim-Kärlich im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallflüchtige beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, vorne links, und entfernte sich ohne einer Schadensregulierung nachzukommen von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

Tel: 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de

