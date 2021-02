Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presse-Erstinformation der Polizei Andernach, Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Fußgänger

Andernach (ots)

Andernach: Am Dienstag, 09.02.2021, kam es am frühen Abend, in der Buchenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei schwerstverletzt. Aktuell befinden sich die Polizei Andernach und die FFW Andernach vor Ort, ein Gutachter ist eingeschaltet. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Derzeit bitten wir von weiteren Anfragen abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell