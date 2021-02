Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Zimmerbrand in Plaidt, Miesenheimer Straße

Plaidt (ots)

Am 09.02.2021 gegen 08:15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Miesenheimer Straße in Plaidt aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Küchenbrand. Nach Brandausbruch konnten sich die beiden Hausbewohner unverzüglich ins Freie retten und umgehend die Feuerwehr verständigen, welche zeitnah vor Ort eintraf, den Brand unter Kontrolle brachte und somit Schlimmeres verhinderte. Die beiden Hausbewohner blieben durch das Brandereignis glücklicherweise unverletzt, die Küche hingegen wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Miesenheimer Straße im Bereich der Brandörtlichkeit zeitweise komplett gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die FFW Plaidt, Saffig und Andernach, das DRK , sowie die Polizeiinspektion Andernach.

