Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Roter Kleinwagen in Lüstringen angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots)

Am Schledehauser Weg, kurz vor der Einmündung zur Straße "Am Hallenbad", kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen 09.30 und 15.30 Uhr einen roten Kia Rio, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war. Anschließend setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

