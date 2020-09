Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Schulbus und Sattelzug

Mülheim Mosel (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 10.09.2020 ------------------------------------------------------------

Am heutigen Donnerstag, den 10.09.2020 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Industriestraße in Mülheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug sowie einem Schulbus. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der LKW Fahrer sowie fünf Jugendliche im Schulbus leicht verletzt. Zudem dürfte ein Sachschaden im Bereich von 120.000 Euro entstanden sein. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte kann zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen noch nicht zweifelsfrei gesagt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren vier Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, mehrere Beamte der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, sowie die Feuerwehren Kues und Mülheim mit ca. 30 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.





Reinhard, PHK

POLIZEIINSPEKTION

BERNKASTEL-KUES

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531/ 9527-0

Telefax 06531/ 9527-50

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell