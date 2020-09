Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Bitburg / Metterich (ots)

In der Nacht von letzten Samstag auf Sonntag befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bitburger Straße in der Ortslage Metterich in Fahrtrichtung B 50. Ausgangs der Ortslage fuhr der Unbekannte gegen die dort auf der Fahrbahn montierten baulichen Verengung und beschädigte diese und eine Warnbake. Danach fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



