Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 09.09.2020

Daun (ots)

Ereignis: Zwei Personen bei Unfall verletzt Ort: K 65, Bongard Zeit: 08.09.2020, 15.30 Uhr

Ein 50 Jahre alter Autofahrer aus NRW war am gestrigen Nachmittag auf der K 65 von Bongard in Richtung Brück unterwegs. Hier kollidierte der Mann auf gerader Strecke mit dem Fahrzeug einer Entgegenkommenden aus dem Kreis Daun. Die 70-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher kam mit leichteren Verletzungen davon, wurde aber ebenfalls weggeflogen. An den beteiligten PKW entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592/96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell