Polizei Bielefeld

POL-BI: Roter Kleinwagen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt -

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 07.07.2020, im Ilmenauweg sucht das Verkehrskommissariat den Fahrer / Halter eines beschädigten roten Kleinwagens.

Um 12:15 Uhr befuhr eine Ford-Fahrerin von der Elbeallee kommend den Ilmenauweg. In Höhe der Hausnummer 26 stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten PKW und beschädigte diesen am Kotflügel. Die Fiesta-Fahrerin parkte ihren Wagen, ging in ein nahegelegenes Haus und kehrte nur wenig später zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der rote Kleinwagen bereits weggefahren.

Die Polizei sucht den Unfallbeteiligten sowie Zeugen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell