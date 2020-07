Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer schlägt auf fahrenden PKW ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Mittwoch, 08.07.2020, an der Stapenhorststraße einen fahrenden PKW. Er schlug mit einer Malerstange auf den Wagen ein und flüchtete.

Gegen 10:20 Uhr befuhr eine 39-jährige VW Passat-Fahrerin aus Vlotho die Stapenhorststraße stadteinwärts. Nachdem sie die Ellerstraße passiert hatte, nahm sie Schlag-Geräusche vom Heck ihres Wangens wahr. Sie bemerkte einen Radfahrer, der mit einer Malerstange (ohne Rolle) in der Hand rechts an ihr vorbei fuhr und die Stange drohend hoch hielt. Während der verkehrsbedingt langsamen Fahrt, ließ sich der Fahrradfahrer wiederholt zurückfallen, um anschließend wieder dicht an ihrem Passat vorbeizufahren. Die 39-Jährige ließ das Fenster herunter und forderte den Mann auf, anzuhalten. Der Fahrradfahrer beleidigte sie, bog in die Grünstraße ab und flüchtete.

Am Heck des schwarzen VW Passats entstand durch die Schläge ein Schaden von circa 200 Euro.

Der Radler war circa 35 bis 40 Jahre alt, 190 cm groß, trug kurze dunkle Haare, war von athletischer Statur und dunkel gekleidet. Er soll kaukasisch gesprochen haben und fuhr ein dunkles Mountainbike.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell