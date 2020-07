Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Polizeikontrolle aufgeflogen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Jöllenbeck-

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt wurde einer Bielefelderin am Dienstag, den 07.07.2020, am Wörheider Weg zum Verhängnis. Polizisten stoppten sie und deckten so auf, dass sie ohne Führerschein unterwegs war.

Polizisten bemerkten während ihrer Streifenfahrt um 10:10 Uhr einen, auf dem Wörheider Weg fahrenden, Mitsubishi. Die Fahrerin hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Beamten hielten sie an und stellten sie zur Rede. Die 27-jährige PKW-Fahrerin aus Bielefeld räumte dabei direkt ein, keinen Führerschein zu besitzen.

