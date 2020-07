Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Pkw-Aufbrüche

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Heepen - In der Nacht zu Dienstag, 07.07.2020, sind in Mitte und in Heepen aus drei Autos Wertsachen gestohlen worden. Zudem wurden noch an zwei weiteren Pkw Seitenscheiben eingeschlagen - allerdings keine Wertsachen gestohlen.

Die Polizei erinnert:

Jeder Autofahrer kann mithelfen, dass sein Fahrzeug-Innenraum keinen Anreiz für Diebe bietet.

Geld, elektronische Geräte, Taschen oder Kleidung sollten niemals im Auto zurückbleiben. Darüber hinaus ist es schwer einzuschätzen, für welche Beute sich Diebe gerade interessieren.

Zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, hatte ein 21-jähriger Bielefelder seinen VW Lupo an der Hillegosser Straße - in Nähe der Theodor-Heuss-Straße - abgestellt. Nach dem Einschlagen der Beifahrerscheibe entwendete ein Dieb ein braunes Lederportemonnaie und eine schwarze Ledertasche.

Ein 38-jähriger Bielefelder stellte seinen Mazda Premacy am Montagabend, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Meinolfstraße ab. Am Dienstagmorgen fiel ihm gegen 05:00 Uhr die eingeschlagene Autoscheibe auf der Beifahrerseite auf. Unbekannte hatten aus dem Mazda seine schwarze Ledergeldbörse erbeutet.

Auf dem Langen Kampe ist ein Dieb auf einen VW UP aufmerksam geworden. Nachdem er die Seitenscheibe an der Beifahrerseite einschlug, fand er eine geringe Summe Bargeld in der Mittelkonsole. Für das mobile Navigationsgerät, das im Fußraum lag, interessierte er sich nicht. Der 33-jährige Bielefelder Autobesitzer hatte seinen VW am Montag, gegen 19:30 Uhr, in Nähe der Einmündung Lohbreite abgestellt. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Zeuge gegen 08:30 Uhr den beschädigten Wagen und rief die Polizei.

An einem abgestellten VW Passat an der Bleichstraße und einem Opel Zafira Am Großen Holz schlugen Unbekannte ebenfalls Autoscheiben ein. Nach den bisherigen Informationen wurde allerdings nichts aus den beiden Pkw gestohlen.

