Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Betrüger wieder aktiv - Kombination aus Enkeltrick und "Falsche Polizeibeamte"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ubbedissen-

Aktuell rufen Betrüger vermehrt Bielefelder an und versuchen als "Falsche Polizeibeamte" und mittels Enkeltrick die Angerufenen um ihr Geld zu bringen. An der Oelkerstraße waren Betrüger am Mittwochabend, den 08.07.2020, erfolgreich und erbeuteten einen mehrstelligen Geldbetrag.

Eine unbekannte Frau rief gegen 14:30 Uhr bei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses an der Oelkerstraße an. Als die Wohnungsinhaber sich meldeten, behauptete die Frau ihre Enkelin zu sein und sich in Schwierigkeiten zu befinden. Sie benötige eine hohe Geldsumme. Daraufhin ging die Bielefelder zu einer nahegelegenen Bank und hoben einen mehrstelligen Geldbetrag ab.

Wenig später erhielt das Ehepaar wieder einen Anruf. Diesmal meldete sich ein Mann, der sagte er sei Polizist und bearbeite Betrugsdelikte. Er erklärte, Polizisten hätten das Telefon der Angerufenen abgehört und bemerkt, dass die Bielefelder Opfer von sogenannten "Enkeltrick-Betrügern" geworden seien. Die Bielefelder sollen nun den Polizeibeamten helfen, die Täter festzunehmen. Der Täter forderte das Paar auf, das soeben abgehobene Geld in einen Umschlag zu packen und zu einer bestimmten Zeit vom Balkon werfen. Polizeibeamte würden verdeckt auf die Betrüger warten und diese bei der Aufnahme des Geldumschlags festnehmen. Den Umschlag würden die Polizisten erst mitnehmen, zwecks Sicherung der Fingerabdrücke des Täters, und nach einer halben Stunde den Bielefeldern zurückbringen. Die Helfer sollten derweil in ihrer Wohnung warten. Telefonisch sei der angeblichen Polizisten über "*110 und *112" zu erreichen.

Nach einigen weiteren Anrufen, sowohl der vermeintlichen Enkelin als auch des angeblichen Polizisten, warfen die Angerufenen den Umschlag mit dem Geld vom Balkon. Nach einer halben Stunde bemerkten sie, dass der Umschlag weg war. Die Bielefelder versuchten den Polizisten telefonisch zu erreichen. Als dies scheiterte, riefen sie die richtige Polizei und erstatteten Strafanzeige.

Im Laufe des heutigen Vormittags meldeten Bielefelder vermehrt aus den unterschiedlichsten Stadtteilen Anrufer, die sich als Polizisten ausgaben. Die Täter berichten von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft, bei denen eine Telefonliste mit der Nummer der Angerufenen gefunden wurde. Bislang erkannten die Bielefelder das Täuschungsmanöver und beendeten das Gespräch.

Denken Sie daran: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, legen Sie einfach auf. Hinterlegen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

