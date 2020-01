Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Bruchsal, OT Heidelsheim - Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Bruchsal (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Montagabend, gegen 20:25 Uhr, zu einem Gebäudebrand in der Straße Mittlere Mühle in Heidelsheim aus. Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Gebäude ungefährdet verlassen. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gegen 21.40 Uhr vollständig gelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

