Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegale Shoppingtour

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Donnersbergkreis ist am Montag in der Innenstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die 46-Jährige wurden dabei beobachtet, als sie am Montagvormittag in einer Modeboutique in der Fackelstraße mehrere Kleidungsstücke und ihren Rucksack mit in eine Kabine nahm. Wenig später kam sie nur mit einer weißen Jacke heraus, die sie wieder an den Kleiderständer zurück hängte. Danach verließ die Frau den Laden und begab sich in ein weiteres Geschäft.

Dort stellte eine Mitarbeiterin der Modeboutique sie zur Rede. In dem Rucksack der 46-Jährigen fanden sich mehrere Kleidungsstücke aus der Modeboutique. Die abgetrennten Preisschilder wurden in der Jacke gefunden, die sie zurückgehängt hatte. In ihrer Handtasche wurden weitere Kleidungsstücke aus dem zweiten Geschäft gefunden, die sie ebenfalls nicht bezahlt hatte. Außerdem hatte die Diebin einen komplett leeren Reisekoffer, sowie einen leeren Reisetrolli mit. Sie hatte also wahrscheinlich eine größere "Shoppingtour" geplant.

Die Dame kann mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Ein Hausverbot in den beiden betroffenen Läden dürfte ihr sicher sein. |elz

