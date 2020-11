Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Ladendiebe beschäftigen das "Haus des Jugendrechts"

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Gleich in mehreren Geschäften in der Innenstadt hat sich eine Jugendliche aus dem Stadtgebiet illegal "selbst bedient". Die 16-Jährige wurde am Freitagvormittag in einer Modeboutique in der Fackelstraße beim Stehlen erwischt.

Bei der Durchsuchung des Mädchens wurde in der Jackentasche ein neuwertiger Slip gefunden, und es stellte sich heraus, dass sie auch einen neuwertigen BH trug. Einen Kassenbeleg konnte sie für beide Teile nicht vorweisen - und gab zu, dass die Sachen aus einem anderen Modemarkt stammen. Die weiteren Ermittlungen dort ergaben, dass auch diese Artikel gestohlen wurden.

Darüber hinaus kam in der Handtasche der 16-Jährigen ein Päckchen Zigaretten zum Vorschein. Dieses wurde - zusammen mit den gestohlenen Sachen - sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Doch damit nicht genug: Weil die Jugendliche während ihrer "Diebestour" die Schule geschwänzt hatte, geht auch noch eine gesonderte Meldung an die zuständige Behörde.

Ebenfalls am Freitag wurden dem Haus des Jugendrechts zwei Kinder gemeldet, die in einem Discounter am Fackelrondell "lange Finger" gemacht hatten. Die beiden 12-jährigen Jungen waren am frühen Nachmittag von einer Mitarbeiterin beobachtet worden, wie sie Waren aus der Auslage nahmen und unter ihrer Kleidung versteckten. Anschließend wollten sie den Markt verlassen, ohne für die Sachen zu bezahlen.

Die Mitarbeiterin sprach die beiden Jungs an und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen die Kinder zunächst mit zur Dienststelle und verständigten von dort aus die Erziehungsberechtigten. |cri

