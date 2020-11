Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto geknackt, Tasche geklaut

Otterberg (Kreis Kaiserslautern)Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Sporttasche hat am Wochenende Diebe dazu animiert, in der Otterberger Hauptstraße ein Auto aufzubrechen. Wie der Fahrzeughalter am Sonntagmittag bei der Polizei anzeigte, wurde an seinem Dodge die Seitenscheibe eingeschlagen und die Tasche aus dem Fußraum gestohlen.

In der Tasche befanden sich diverse Kleidungsstücke sowie Kopfhörer. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in der Hauptstraße in Höhe des Hauses Nummer 28.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Kripo in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2620. |cri

