POL-PPWP: Keine Beute, aber Sachschaden

Mit leeren Händen mussten Einbrecher am Wochenende in der Eisenbahnstraße wieder abziehen - dafür hinterließen sie einigen Sachschaden. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 13.40 Uhr, und Sonntagmorgen, 5.45 Uhr, gewaltsam in eine Bäckerei eingedrungen und hatten im Verkaufsraum zwei Kassen aufgehebelt - in keiner der beiden befand sich allerdings Bargeld, so dass die Ttäer keine Beute machen konnten. Die Höhe des angerichteten Schadens dürfte sich auf einige hundert Euro summieren.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

