BPOL NRW: Pelziger Bahnreisender findet sich bei Bundespolizei ein

Köln (ots)

Heute Morgen (17.08.2020) wandte sich ein Mann in Begleitung eines etwas ungewöhnlicheren Bahnreisenden an die Bundespolizei:

Ein kleiner, cremeweißer Hund stieg um ca. 07:20 Uhr am Haltepunkt Holweide alleine in die S-Bahn S11 ein. Hinweise auf den Halter des Hundes gab es nicht, der Hund trug weder Halsband noch sonstige Hinweise auf sein Zuhause. Ein engagierter junger Kölner (22) fing den Hund kurz nach Abfahrt der Bahn ein und fragte im Zug nach Hinweisen auf den Eigentümer - leider ergebnislos. Am Kölner Hauptbahnhof entschied er sich dann, die Bundespolizei um Hilfe zu bitten.

Die Polizeibeamten übernahmen das kleine Pelzknäuel und kontaktierten die Tierrettung der Feuerwehr Köln. Mit Freude kümmerten sich die Einsatzkräfte um den kleinen Streuner (siehe Foto), bis die Kollegen der Tierrettung ihn schließlich zum Tierheim brachten. Zu guter Letzt ermittelte ein Bundespolizist via Facebook den Eigentümer des Hundes.

