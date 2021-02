Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen Heckscheibe ein - wir suchen Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Fünf bis sechs unbekannte Personen haben am vergangenen Freitagabend, 29. Januar 2021, gegen 22 Uhr an der Klarastraße in Bismarck die Heckscheibe eines VW Polo eingeschlagen und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer von ihnen trug eine rote Jacke. Der 20 Jahre alte Fahrer des Wagens, der während der Tat im Auto saß, fuhr direkt davon und verständigte anschließend die Polizei. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0209 365 8212 oder 0209 365 8240 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell