Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Versicherung unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 18.07.2020 wurde in der Hohenzollernstraße in Ludwigshafen am Rhein ein Elektrotretroller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte hierbei keinen Versicherungsschutz in Form eines Versicherungskennzeichens nachweisen. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet.

