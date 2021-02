Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen Autos in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 30. Januar 2021, und Sonntag, 31. Januar 2021, mehrere Autos an der Straße Schwarzer Weg in der Feldmark beschädigt. Der oder die Unbekannten demolierten unter anderem die Außenspiegel an den Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

