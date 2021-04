Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 21.04.21, gegen 19.15 Uhr, befuhr in Schortens die Fahrerin eines weißen Opel Corsa die Oldenburger Str. in Richtung Hollekuhl. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam ihr ein grüner/olivfarbener BMW-Geländewagen entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte die Fahrerin des Opels ihr Fahrzeug nach rechts und touchierte hierbei den Bordstein, so dass die Bereifung beschädigt wurde. Die Fahrerin des Geländewagens, welche den Anstoß offensichtlich nicht bemerkte, setzte ihre Fahrt in Richtung Menkestraße fort. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder aber die Fahrerin des Geländewagens werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

