Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 23.04.2021 - 25.04.2021

Wilhelmshaven (ots)

Schortens

Verkehrsunfallflucht

Am 23.04.2021, gegen 14:50 Uhr, stellten Beamte der Polizei in Jever im Rahmen der Streife ein umgeknicktes Verkehrszeichen im Bereich der Einmündung Oldenburger Straße / Im Gewerbegebiet in Schortens fest. Bei der Inaugenscheinnahme der Unfallspuren wurde in unmittelbarer Nähe, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, ein geparkter Pkw festgestellt, der Schäden aufwies, die augenscheinlich mit dem Unfallgeschehen korrespondierten. Nachdem die Fahrzeugführerin aus dem Markt zurückkehrte, räumte sie die Unfallverursachung ein. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Versuchter Diebstahl in Verbindung mit Körperverletzung

Am 23.04.2021 kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem versuchten Diebstahl in Verbindung mit einer Körperverletzung im Bereich Taubenweg, Schortens. Die 80-jährige Geschädigte befand sich im Tatzeitraum im Garten um dort Arbeiten durchzuführen. Als sie kurz in ihr Wohnhaus zurückgekehrt sei, habe sie eine unbekannte Person in ihrem Haus festgestellt, welche mutmaßlich nach Diebesgut gesucht habe. Die Person habe sich daraufhin fluchtartig aus dem Haus in unbekannte Richtung entfernt. In Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen stürzte die Geschädigte und zog sich dabei Verletzungen zu. Diebesgut ist offenbar nicht erlangt worden. Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Rucksacks samt Inhalt bei Freizeitanlage

Am 24.04.2021, gegen 22:00 Uhr, befand sich eine 18-jährige Schortenserin bei einer Freizeitanlage im Bereich Karl-Carstens-Straße in Schortens. Dort wurde in einem unbeaufsichtigten Moment ihr in der Nähe abgestellter Rucksack samt Inhalt entwendet. Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Transporter durch Reifenstechen

Im Zeitraum vom 23.04.2021, 16:00 Uhr bis 24.04.2021, 09:00 Uhr, wurde ein in der Berliner Straße in Schortens geparkter Transporter beschädigt. Im Tatzeitraum wurden zwei Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung

Im Rahmen eines anderweitigen polizeilichen Einsatzes wurde durch Polizeibeamte der Polizei Jever festgestellt, dass sich drei Männer (Alter 17 Jahre, 27, Jahre und 32 Jahre alt) in einer Wohnung in der Brahmsstraße in Schortens getroffen haben, obwohl sie drei verschiedenen Hausständen zugehörig sind. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde im Bereich Schortens, Am Schwimmbad ein Pkw durch Polizeibeamte des PK Jever kontrolliert. In diesem Rahmen wurde festgestellt, dass die drei Insassen (Männer im Alter von 19, 19 und 20 Jahren) drei verschiedenen Hausständen zugehörig sind. Es wurden keine Mund-Nasenbedeckungen getragen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Am 24.04.2021, gegen 04:50 Uhr, wurden im Bereich Dannhalmsburg, Jever, fünf Personen bei einer privaten Feierlichkeit festgestellt, welche 5 Haushalten zugehörig waren. Die Personen (24, 24, 30, 30 und 31 Jahre alt) hielten zudem weder Abstände ein und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Am 24.04.2021, gegen 17:30 Uhr, wurden im Bereich Wiefels, Wangerland 6 Personen bei einer privaten Feierlichkeit festgestellt, welche 5 Haushalten zugehörig waren. Die Personen (21, 27, 29, 32, 35, 52 Jahre alt) hielten zudem weder Abstände ein und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell