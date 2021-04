Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sternfahrt zum Klimaschutz nach Dangast - ruhiger Verlauf mit ca. 300 Teilnehmern - FOTO!

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Am heutigen Tage nahmen zahlreiche Rad- und Pedelecfahrer an der Sternfahrt zum Klimaschutz nach Dangast teil. Die Demonstration mit dem Motto "Zeit zum Umlenken" war zuvor von den entsprechenden Behörden geprüft und unter Beachtung eines entsprechenden Hygienekonzepts sowie spezieller Auflagen genehmigt worden. Nachfolgend meldeten sich 210 Teilnehmer über die Homepage KLIMAtour zur Versammlung an. Bei gutem Wetter fuhren die Teilnehmer von den Teilversammlungen aus Jever (30 Teilnehmer), Schortens (10), Sande (10), Wilhelmshaven (30), Zetel (30) und Varel (100) zur Abschlusskundgebung nach Dangast. Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und Einsatzkräfte des benachbarten Polizeikommissariats Varel und der Polizeistation Bockhorn begleiteten u. a. auf Diensträdern die Anfahrt nach Dangast. Die Teilnehmerzahl am Abschlusskundgebungsort wurde dort in etwa um weitere 100 Teilnehmer ergänzt, so dass insgesamt ca. 300 Personen an der Demonstration teilgenommen haben dürften. Der Einsatzleiter der Polizei, Björn Rief, erklärte nach Beendigung der Versammlung gegen 15.15 Uhr, dass die Teilnehmer sich allesamt an die Auflagen und an das Hygienekonzept gehalten haben. "Es gab im Einsatz keinerlei besondere Vorkommnisse. Die Versammlungsleitung hat im Vorfeld hervorragende Arbeit geleistet. Alle Versammlungsteilnehmer haben sehr umsichtig und verantwortungsvoll agiert. Erfreulicherweise mussten keine Verstöße, auch im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, geahndet werden", erläuterte der Einsatzleiter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell