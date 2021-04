Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Varel - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr Uhr ein in der Waisenhausstraße am Fahrbahnrand abgestellter PKW VW Golf beschädigt. Beim Vorbeifahren stieß ein Fahrzeug gegen den hinteren linken Stoßfänger am Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Möglicherweise könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen SUV gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Varel unter der Tel.-Nr.: 04451-9230.

