Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Autohaus - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Zwischen dem 17.04.2021, gegen 13.00 Uhr und 19.04.2021, gegen 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Autohaus in der Freiligrathstr. in Wilhelmshaven ein und entwendeten über zehn Sätze Autoreifen samt Felgen. Zum Abtransport des Diebesguts könnte ein mögliches Transportfahrzeug von den Tätern eingesetzt worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000,- Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Wilhelmshaven unter Tel.-Nr. 04421 - 9420 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell