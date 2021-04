Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Einblicke in den Alltag des Polizeiberufs-Zukunftstag 2021 fand digital statt

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor Herausforderungen. Darauf hat sich die Polizei Niedersachsen eingestellt und den Zukunftstag zum ersten Mal digital durchgeführt. Der Zukunftstag ist ein niedersächsisches Aktionsprogramm, bei dem Schülerinnen und Schülern eine Vielzahl von Berufen nähergebracht werden, die sie bei ihrer Berufswahl eher selten in Betracht ziehen würden. Im Fokus sollen hier vor allem Angebote zur gendersensiblen beruflichen Orientierung stehen. Ein Anliegen, dass von der Polizeidirektion Lüneburg seit Jahren durch vielfältige Veranstaltungen unterstützt wurde. Im vergangenen Jahr musste der im Frühjahr geplante Zukunftstag Corona-bedingt abgesagt werden. Auch zurzeit sind Präsenzveranstaltungen in Betrieben und Einrichtungen den Schülerinnen und Schülern untersagt, um eine mögliche Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu vermeiden. Um den Kindern trotzdem eine Möglichkeit zur beruflichen Orientierung zu geben, wurde der Zukunftstag 2021 landesweit unter Federführung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport durch die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen in Zusammenarbeit mit allen niedersächsischen Polizeibehörden entwickelt. Über eine Streaming-Plattform mit Feedback- und Fragemöglichkeit wurden vorab gedrehte Videoclips der Digital Community Policer der niedersächsischen Polizei gezeigt, die einen kurzen Einblick in die unterschiedlichen Facetten des Polizeiberufs gaben. Diese stellten sich, ihren Arbeitsbereich und Dienstalltag in den Clips kurz vor und standen teilweise anschließend im Rahmen einer Live-Schaltung für Fragen zur Verfügung. Für die Polizeidirektion Lüneburg nahm POK'in Andrea Möller von der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) im Talk teil. Dort stand sie den Teilnehmenden Rede und Antwort und konnte die ein oder andere Anekdote von der Straße erzählen. "Mir ist es ein Anliegen diesen Arbeitsbereich der Polizei vorzustellen. Die Autobahn ist schon etwas Besonderes", so POK'in Andrea Möller. Auch Fragen rund um den Einstieg in den Polizeiberuf waren möglich und wurden direkt von der Polizeiakademie Niedersachsen beantwortet.

Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, dazu: "Wir benötigen auch in Zukunft qualifizierten Nachwuchs. Der Zukunftstag ist ein toller Austausch mit jungen, am Polizeiberuf interessierten Menschen, denen wir gerne Einblicke in den Alltag des Polizeiberufes geben. Deshalb freue ich mich, dass wir auch in dem aktuellen Pandemiegeschehen den Zukunftstag digital ausrichten und somit vielen Schülerinnen und Schülern diese Chance ermöglichen konnten."

Auch wenn dieses digitale Angebot bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen wurde und es viel positive Resonanz gab, hoffen wir natürlich, unsere Veranstaltungen am Zukunftstag bald wieder in Präsenz stattfinden lassen zu können, damit interessierte Schülerinnen und Schülern die Vielfältigkeit des Polizeiberufes live erleben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell