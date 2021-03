Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Länderübergreifender Einsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität in der Polizeidirektion Lüneburg vom 25. März 2021

++Lüneburg++ (ots)

In den Abendstunden vom 25. auf den 26. März 2021 fanden in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen länderübergreifend abgestimmte Kontrollmaßnahmen statt. Ziel dieser Kontrollen ist die Bekämpfung der Eigentumskriminalität, mit dem Schwerpunkt Kfz-Delikte. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die Taten im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls/Tageswohnungseinbruchdiebstahls rückläufig. Der Bereich des Diebstahls rundum das Kfz befindet sich jedoch weiterhin auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Die Bekämpfung dieser Delikte stellt einen Schwerpunkt der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung dar. Neben der Entwendung hochwertiger Kfz sind auch Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen mit der Zielrichtung hochwertiger Werkzeuge zu nennen.

Im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Lüneburg fanden in den Landkreisen Celle, Harburg, Heidekreis, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Rotenburg, Stade und Uelzen Kontrollen statt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten mehrere verdächtige Fahrzeuge und deren Insassinnen und Insassen kontrollieren. Insgesamt wurden über 450 Fahrzeuge und rund 600 Personen kontrolliert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zeitnah mit den anderen Bundesländern abgeglichen und bewertet. Darüber hinaus sind zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet worden. Dabei wurden 65 Ordnungswidrigkeiten und 22 Straftaten, u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, festgestellt. Im Ergebnis konnten weitere deliktsbezogene Erkenntnisse gewonnen werden, die nun im Weiteren ausgewertet werden.

In zahlreichen Gesprächen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern konnten Präventionstipps gegeben werden.

Der Polizeivizepräsident Hans-Jürgen Felgentreu sieht in der länderübergreifenden Kontrolle einen wichtigen Baustein der Kriminalitätsbekämpfung: "Die Polizeidirektion Lüneburg grenzt an die Länder Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie an die Landeshauptstadt Hannover. Die besonders gute Verkehrsanbindung an die Bundesautobahnen und Bundesstraßen bedeutet dabei eine hohe Frequentierung durch mobil agierende Tätergruppierungen. Hier setzen wir mit länderübergreifenden und koordinierten Kontrollen an."

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell