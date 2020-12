Polizei Dortmund

POL-DO: Kundin verfolgt Ladendieb - Polizeihund Zandro stellt ihn

DortmundDortmund (ots)

Eine Kundin eines Drogeriemarktes an der Bornstraße hat am Samstag (19. Dezember) einen Ladendieb verfolgt und maßgeblich zu seiner Festnahme beigetragen. Polizeihund Zandro entdeckte den flüchtigen Dieb wenig später in einem Gebüsch und stellte ihn. Uniformierte Kräfte nahmen den Mann fest.

Nach ersten Erkenntnissen verließ der mutmaßliche Ladendieb gegen 18.40 Uhr den Kassenbereich der Drogerie. In der Hand einen gut gefüllten Einkaufskorb mit unbezahlter Ware. Eine 35-Jährige aus Dortmund, die als Kundin anwesend war und die Tat beobachtete, folgte dem Mann über die Burgholzstraße in Richtung Norden. Zeitgleich informierte sie die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte Polizeihund Zandro den Dieb in einem Gebüsch eines Hinterhofes an der Burgholzstraße und stellte ihn. Uniformierte Einsatzkräfte nahmen den 34-jährigen Dortmunder fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls.

