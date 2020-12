Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund unterstützt mit Spenden Aktion der hauseigenen Kantiniers - mehrere hundert Speisen für Wohnungslosen-Initiative "Gast-Haus"

Dortmund (ots)

Besonders in der Weihnachtszeit ist die Spendenbereitschaft der Menschen immens hoch. In der aktuell schwierigen Corona-Zeit, in der die schwächeren und hilfsbedürftigen Mitglieder der Gesellschaft nicht vergessen werden dürfen, umso mehr. Die Polizei Dortmund unterstützt daher in diesem Jahr in kreativer Weise die ökumenische Wohnungslosen-Initiative "Gast-Haus" an der Rheinischen Straße.

Im Zeitraum vom 30. November bis zum 11. Dezember 2020 hatten nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Dortmund, sondern durch ein eigens eingerichtetes Spendenkonto auch die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, in der Kantine des Präsidiums ein Spendenticket im Wert von 2.50 Euro zu erwerben, oder für den guten Zweck zu spenden. Dieser Wert entspricht einer vollwertigen Mahlzeit, die der Initiative "Gast-Haus" zugutekommt.

Unter strengen Hygienevorschriften folgte am Samstag, 19. Dezember, die Umsetzung: Die Kantinenpächter Patrick Wiesen und Steffen Sydow bereiteten den rund 300 Bedürftigen ein deftiges Tellergericht zu. Zahlreiche Freiwillige überreichten üppige Portionen Rindfleisch-Gulasch mit Spätzle und Gemüse der Saison. On top gab es einen Nachtisch sowie ein Giveaway bestehend aus einer schönen warmen Mütze mit Süßem und einem Erfrischungsgetränk.

Die Kantinenpächter zeigten sich überwältigt: "Die Aktion war ein voller Erfolg. Wir danken allen, die gespendet und uns tatkräftig unterstützt haben. Für uns steht fest, dass wir uns auch im nächsten Jahr engagieren werden. Und das nicht nur zu Weihnachten. Der Blick in die zufriedenen und strahlenden Gesichter lässt die eigenen Sorgen und Ängste als Gastronomen für einen Moment lang in Vergessenheit geraten. Sie sind ein Lichtblick in der für alle aktuell schwierigen Zeit."

Auch Polizeipräsident Gregor Lange fand lobende Worte: "Die Unterstützung einer Initiative vor Ort ist eine Herzensangelegenheit. Inmitten der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Bereich der Gastronomie, kam die Idee unsere Kantine zu stützen und gleichzeitig einen wohltätigen Zweck zu erfüllen. Das Resultat: die Unterstützung des "Gast-Haus" stieß nicht nur bei mir auf direkte Zustimmung, sondern im gesamten Präsidium. Das Engagement meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die solidarische Haltung der Bürgerinnen und Bürger, die mit ihren Spenden zum Erfolg der Aktion beigetragen haben, haben mich sehr erfreut. Die Bemühungen, insbesondere auch der Kantiniers, zeigen letztlich worauf es wirklich ankommt: gegenseitige Rücksichtnahme und der fürsorgliche Umgang miteinander."

Am Ende waren sich daher alle einig: Auch im nächsten Jahr sollen lokale Projekte initiiert und unterstützt werden, um die Not bedürftiger Menschen im Dortmunder Stadtgebiet zumindest ein Stück weit zu lindern.

