Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeieinsatz gegen die Raser- und Tunerszene in Dortmund - Polizei sperrte Teile des Innenstadt-Wallrings aufgrund massiver Beschwerden von Anwohnern

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1383

Im Kampf gegen die Raserszene und die damit verbundenen Gefährdungen und sonstigen negativen Begleiterscheinungen führte die Dortmunder Polizei in der Nacht vom 19. auf den 20.12.2020 erneut einen größeren Einsatz im Bereich des Stadtgebietes Dortmund durch.

Präsenz zeigten die Beamtinnen und Beamten der Dortmunder Polizei an den bekannten Treffpunkten der Raser- und Tunerszene: am Wallring, auf dem Gelände Phoenix-West und rund um den Phoenix-See. Schnell war jedoch klar: Der Schwerpunkt für die Fahrer hochmotorisierter Fahrzeuge sollte in dieser Nacht der Wallring sein.

Flankierend zu den Präsenz- und Kontrollmaßnahmen der Polizei gingen über den polizeilichen Notruf bereits in den frühen Abendstunden zahlreiche Beschwerden von Anwohnern der Innenstadt über laut aufheulende Motoren ein. Die eigenen Feststellungen und die Beschwerden der Innenstadtbewohner nahmen die Beamten schließlich zum Anlass, die Kreuzung "Neuentor" in Teilen zu sperren und den Verkehr so umzuleiten, dass der Wallring nur eingeschränkt befahrbar war.

Zusätzlich wurden zahlreiche Kontrollstellen eingerichtet und mehrere Verstöße festgestellt und geahndet. Die Sperrung an der Kreuzung "Neuentor" dauerte an bis 00.30 Uhr.

Erneute Sperrmaßnahmen notwendig machte anschließend das Verhalten einiger Unbelehrbarer: Aufgrund von zahllosen Kurz-Beschleunigungen, aufheulenden Motoren und weiteren Beschwerdeanrufen von genervten Anwohnern verjüngte die Polizei ab 02.30 Uhr den Schwanenwall auf eine Fahrspur und kontrollierte auch dort fortwährend offensichtlich getunte PKW.

Ruhe kehrte in der Dortmunder Innenstadt erst gegen 04.00 Uhr ein, als es dann offensichtlich auch der letzte "PS-Protzer" verstanden hatte.

Die Bilanz des polizeilichen Einsatzes:

- Vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung - Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verkehrsverstößen - 15 Verwarnungsgelder - Zehn Anzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis - Ein sichergestelltes Fahrzeug ebenfalls wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis - 85 Platzverweise - Zahlreiche genervte Anwohner!

Die Dortmunder Polizei bleibt dran im Kampf gegen Raser und illegale Beschleunigungsrennen!

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Oliver Peiler

Telefon: 0231-132 1020

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell