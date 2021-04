Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Jever (ots)

Am 20.04.2021, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in Jever die Rahrdumer Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf, sodass beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 7.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 20-jährigen wahr. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,05 Promille, woraufhin bei dem Verursacher eine Blutprobe durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell