POL-WHV: Schwerer Raub auf Verbrauchermarkt - Polizei sucht Täter - Foto

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Raub auf Verbrauchermarkt - Polizei sucht Täter

Wilhelmshaven

Am Mittwoch, den 07.04.2021, um 15:05 Uhr, kam es im Verbrauchermarkt "NP", Am Wiesenhof 147 in 26382 Wilhelmshaven, zu einem schweren Raubüberfall. Eine männliche Person betrat das Geschäft, nahm im Bereich für Haushaltswaren ein Küchenmesser an sich und ging damit zum Kassenbereich. Unter Vorhalt des Messers bedrohte der Täter die Kassiererin, die daraufhin die Kasse öffnete und der Täter eine größere Menge Scheingeld entnahm. Im Anschluss verließ der Täter mit dem Bargeld fluchtartig das Geschäft und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: - männlich - ca. 170-180 cm groß - schlanke Statur - dunkle Bekleidung - besondere Merkmale = dunkle Mund-Nasen-Bedeckung mit skelettiertem Unterkiefer Wer Hinweise zum abgebildeten Täter, der Tat bzw. zur abgebildeten Mund-Nasen-Bedeckung geben kann, der wende sich bitte unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell