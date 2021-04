Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Wilhelmshaven (ots)

Am 19.04.2021, gegen 17.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Pkw-Führer eines BMW in der Marktstr. in Wilhelmshaven. Nach Gewinnung entsprechender Verdachtsmomente zeigte ein durchgeführter Drogentest den Konsum von Cannabis an. Es folgte eine Blutentnahme in der Polizeidienststelle und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Mann aus Wilhelmshaven eingeleitet.

