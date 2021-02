Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle & Feuerwehreinsastz

Rems-Murr-Kreis (ots)

Korb: Unfallflucht - Zeuge gesucht

Ein 43-jähriger Audi-Fahrer beschädigte am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe in der Seestraße einen geparkten Ford und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Dank eines Mannes, der den Vorfall im Einkaufsmarkt meldete, konnte der Unfallverursacher letztlich ermittelt werden. Dieser Mann wird nun dringend als Unfallzeuge gesucht. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Aufgefahren

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 13:30 Uhr in der Max-Eyth-Straße. Eine 60 Jahre alte Opel-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 28-jährige Audi-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Winnenden: Vandalismus auf Schulgelände

Bisher unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf dem Gelände des Lessing Gymnasiums einen Bauzaun sowie mehrere Beleuchtungselemente in der Tiefgarage. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Murrhardt: Mehrere Fenster und Türen beschädigt

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte mehrere Fenster und Türen eines Schulkomplexes in der Nägelestraße stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Murrhardt nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07192 5313.

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Kurz nach 18:00 Uhr war eine 48 Jahre alte Opel-Fahrerin im Kreisverkehr Weissacher Straße/ Stuttgarter Straße unterwegs und wollte hier den Kreisverkehr in Richtung Stuttgarter Straße verlassen. Der 62 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit wollte ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Opel. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Kernen im Remstal: Farbschmierereien

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende an einer Schule in der Schafstraße, sowie einem Discountermarkt in der Karlstraße Farbschmierereien in weißer Farbe angebracht. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Kernen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 41798

Fellbach: Feuerwehreinsatz auf Parkplatz

Kurz nach 16:00 Uhr kam es am Montag zu einem Feuerwehreinsatz auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Stuttgarter Straße. Offenbar war die Isolierung des Motorblocks eines Minis einer 34-Jährigen angeschmort und hatte zu starker Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr Fellbach war mit einem Fahrzeug und sechs Kräften vor Ort im Einsatz. Sie löschten die Isolierung. Der Wagen wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen in eine Werkstatt verbracht. Schaden entstand keiner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell