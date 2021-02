Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Jagstheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer war am frühen Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr auf der K2641 von Jagstheim in Richtung Onolzheim unterwegs. In einer Linkskurve kam der 64-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Sprinter-Fahrer blieb dabei unverletzt.

Crailsheim: Unfall nach Trunkenheitsfahrt

Am Montagnacht gegen 23:45 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Westgartshausener Hauptstraße aus Richtung Kellerweg kommend. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei dort geparkte Fahrzeuge. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18 000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme, wurde festgestellt, dass der 28-Jährige merklich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht und muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mainhardt: Von eisglatter Straße abgekommen

Etwa 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall auf der L1050 zwischen Mainhardt und Gailsbach. Ein 57-jähriger Volvo-Fahrer verlor aufgrund glatter Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen mehrere Baumstämme. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen versuchte ein Dieb in ein Lebensmittelgeschäft in der Stauferstraße einzudringen. Dafür beschädigte er eine Scheibe des Geschäftes massiv und verursachte so Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Aus bislang nicht bekannten Gründen brach der Langfinger sein Vorhaben ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell