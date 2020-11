Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - getunter BMW aus dem Verkehr gezogen

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.11.2020 gegen 05:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten an dem 3er BMW diverse Änderungen festgestellt werden, welche letztendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die montierten Zubehörfelgen waren nicht in Kombination mit den Tieferlegungsfedern eingetragen. Zudem waren an der Heckachse Distanzscheiben verbaut. An dem Heck des Fahrzeuges war eine Spoilerlippe aus Carbon angeklebt, welche nicht für den Betrieb zugelassen war. An den abgedunkelten Rückleuchten konnte festgestellt werden, dass diese mit Folie überzogen waren. An den Außenspiegeln waren Abdeckungen in Carbonoptik befestigt, auch für diese konnten keine Unterlagen ausgehändigt werden. An der Frontstoßstange war eine nicht zugelassene Frontlippe befestigt. Im Motorraum war ein Pilzluftfilter verbaut, dieser war für eine Inbetriebnahme ebenfalls nicht unzulässig. Der Betroffene gab an, so den Klang des Fahrzeuges verbessern zu wollen. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit seinem BMW untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis ermittelt.

