Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Topf auf Herd vergessen

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.11.2020 gegen 16:00 Uhr konnte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Bad Dürkheim aus einer Wohnung Brandgeruch wahrnehmen. Die alarmierten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Geruch von angebranntem Essen feststellen. Da auf lautes Rufen und Klopfen niemand reagierte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Wohnung noch die beiden Bewohner aufhielten, wurde die Haustür gewaltsam geöffnet. Die Wohnung war komplett verqualmt. Auf dem angeschalteten Herd stand ein Kochtopf mit verkokelten Essensresten. Die Bewohner konnten in der Wohnung nicht angetroffen werden. Die Feuerwehr durchlüftete mit ihrem Turbolüfter die Wohnung. Glücklicherweise entstand weder ein Personen- noch ein Sachschaden. Die Feuerwehr und die Polizei warnen davor, Töpfe und Pfannen unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen zu lassen, auch wenn die Wohnung nur kurzfristig verlassen wird

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell